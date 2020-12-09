搶攻年終歲末度假旅宿商機，台北慕軒飯店推出『雙12感謝祭』優惠促銷活動，入住台北米其林指南連續三年住宿推薦的慕軒飯店，每晚2,588元起，12月11日起限時72小時開放訂房，飯店AMAZZING CLUB會員另享提前至中午12點入住禮遇。餐飲也同步推出『暖冬好食成雙』限時優惠，凡生日月份/日期含有數字1或2，享GUSTOSO餐廳晚間和牛套餐、URBAN331酒吧調酒和杯裝威士忌「買一送一」。

慕軒飯店位於台北市大安區敦化南路樹海景緻的黃金區位，以其低調的豪華和優雅而聞名，連續三年名列台北米其林指南推薦飯店，近日更獲得World Luxury Hotel Awards世界奢華酒店大獎連續第四年授獎。『1212快閃住房專案』每房含雙人自助早餐2,588元起，將於12月11日中午12點12分至12月14日12點12分限時販售，住宿期間則為12月11日至2021年1月31日期間每週一至週四，輕鬆享受超值並永生難忘的旅遊住宿體驗。。

慕軒飯店『雙12暖冬好食成雙』活動，消費者用餐，只要生日月份、日期含有數字「1」或「2」，立享買一送一優惠。GUSTOSO義大利餐廳自即日起至12月23日止，每週一至週六提供「極致和牛饗宴 晚間套餐2,200元+10%」買一送一，主廚嚴選自然放牧的澳洲和牛9+等級，取用肉質結實、油脂豐富的牛小排部位，經直火對決奶油焦淋香煎，外皮焦脆內裡軟嫩多汁。贈送之第二客套餐，也可選擇「Madison海陸雙饗套餐」或「義式經典套餐」，雙人約會用餐可分享不同佳餚美味。

慕軒飯店館內URBAN331威士忌酒吧則於即日起至12月30日止，每週日至週四晚間18:00~21:00推出「全品項調酒、杯裝威士忌」買一送一。

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