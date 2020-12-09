巧新公司違反重訊申報遭處違約金1萬元 17:192020/12/09 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心9日表示，針對巧新科技工業公司（1563）違反重大訊息申報規定處以違約金1萬元。 櫃買中心表示，巧新科技工業公司於109年11月24日有選任董事長之情事，惟該公司未依規定於期限內發布重大訊息，核有疏失，櫃買中心依興櫃股票審查準則第47條規定對該公司處以新臺幣1萬元之違約金。 櫃買中心開罰！有量違重訊申報處3萬元違約金 新聞早班車》拜登不簽新協議 蔡續爭取合作 (工商 ) #巧新 #櫃買中心 #申報 #違約金 #巧新科技 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 明年起 新北持低風險認證才能施工 04:102020/12/09 地方新聞 打炒房續上菜 實價登錄2.0周四拍板 04:102020/12/09 財經要聞 櫃買半導體ETN-指數化投資半導體產業的新選擇 12:362020/12/09 財經 無薪假人數 4月來新低 04:102020/12/09 財經要聞 江啟臣凍結預算挨批雙面人 鄭照新PO綠委提案單打臉民進黨 13:212020/12/09 政治 無人駕駛 開啟智能新時代 15:442020/12/09 兩岸 《生醫股》遺傳辦審評通過 太景流感新藥啟動二期臨床 16:142020/12/09 財經 熱錢回流高雄 南北建商齊攻亞洲新灣區 15:372020/12/09 房市新訊 惡老闆設地下工廠 大賣偽標飲品 04:102020/12/09 社會新聞 拼能源轉型 台電砸1000億買燃氣新機組 13:062020/12/09 財經 《國際產業》福斯為中國市場 開啟電動車銷售新模式 15:062020/12/09 財經 財經熱門新聞 陸喊卡進口煤炭報復？ 澳政府2字回應超意外 - 財經 史無前例！聯電晶片遭全球瘋搶 晶圓雙雄產能爆驚人現況 - 財經 15金控拚年賺3,500億 戰新高 - 財經要聞 - 工商時報 散戶注意！力積電掛牌飆了 跟聯電掀比價大戰 - 財經 房地產業：打房恐打出違約潮 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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