日本一艘名為ONE APUS的貨櫃船，11月30日在太平洋航行時遭遇強風大浪，船上大約7000個貨櫃中，有逾2成的1816個貨櫃落海，但目前仍不清楚整體損失金額。

根據多數日媒拍攝到的畫面，可以看到返港後ONE APUS船上貨櫃東倒西歪的樣子。

日本放送協會（NHK）報導，ONE APUS昨天進入日本神戶港內，靠泊神戶市東灘區的六甲島進行檢查。

船公司表示，ONE APUS是從中國航向美國，但11月30日在太平洋遭遇惡劣海象，導致船上總數約7000個貨櫃中有1816個落海，其中64個落海貨櫃存放煙火、電池及液態酒精等危險物品。

ONE APUS船組員全員平安，無人受傷。船公司指出，ONE APUS裝載適當數量貨櫃，他們正在調查貨櫃滑落的原因，並在檢查船體與貨物後，重新裝載貨櫃。

神戶新聞NEXT報導，ONE APUS全長364公尺、排水量約14萬6700噸，在夏威夷西北方約3000公里海面上，遭遇到伴隨強風大浪的低氣壓。

(中央社)