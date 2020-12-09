演員柯宇綸和黃鐙輝在公視台語台電視電影「竹叢下的八色鳥」飾演茶莊兄弟，得共同面對經濟開發與環境保育的兩難，黃鐙輝更透露，劇中自己會化身綠巨人浩克守護故鄉土地。

由金鐘迷你劇集導演王傳宗執導的「竹叢下的八色鳥」（暫名），今天在雲林縣林內鄉舉行開鏡儀式。本劇為公視台語台第3部電視電影，前兩部分別為同志題材的「芎蕉園的秘密」與勞權議題的「討債女王」，本劇則探討人與土地的關係。

「竹叢下的八色鳥」故事描述1990年代末，一對茶莊兄弟盡心守護父親留下的茶莊家園。哥哥許駿程（柯宇綸飾）長年在外工作，弟弟許通榮（黃鐙輝飾）雖是許家抱回來的養子，但從小為茶莊盡心盡力，對於茶莊工人也是照顧有加，受到所有人的喜愛。

不過，由於哥哥突如其來返鄉，導致家中一連串的爭奪和爭吵，讓個性南轅北轍的兄弟倆，被迫攜手展開一段人與人之間、人與土地之間的價值觀探索。

黃鐙輝本身也是雲林虎尾人，對於能回故鄉拍攝土地與八色鳥相關題材，認為別具意義。黃鐙輝從小跟阿嬤長大，他表示自己的台語是阿嬤教的，所以特別道地，也希望鄉土語言能一代代流傳，台語是最美麗的語言，希望後代也可以跟自己一樣幸福，有這些美好的事物及文化陪伴自己成長。

黃鐙輝也透露，自己的戲分情緒起伏很大，未來還可能會轉變成「綠巨人浩克」來愛護這個故鄉。

柯宇綸則表示，自己比較常說廣東話，台語不是很好，但因為家人喜歡看台語台的節目，所以他的台語一直在進步中，當初知道拍攝八色鳥的故事，覺得非常有趣，也希望接下來這部戲可以讓大家看到更美麗的鄉村景色。

導演王傳宗及製作人康博和認為，雖然腳本內容拍攝較複雜也困難重重，但各組人馬都實力堅強，必定能製作出一部好作品，也期許拍攝期間演員及工作人員能平安順利。（編輯：張雅淨）1091209

(中央社)