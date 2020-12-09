台東1所投注站日前開出威力彩頭獎6.1億元，由當地50多歲退休男性獨得，是台東縣10年來開出的最高頭獎，中獎人慷慨捐出7000萬元給社福團體，創下5年頭獎單筆捐贈金額的最高紀錄。台灣彩券公司總經理蔡國基表示，這位中獎人是以電腦選號的方式購買2注威力彩，第1注就幸運對中頭獎。

台彩威力彩頭獎在9月17日獎落台東，9日在上富彩投注站舉辦公益捐贈儀式，台東中獎人大方捐出7000萬元，打破5年來單筆捐贈金額最高紀錄。此外，蔡國基特別頒發頭獎商店獎牌給該投注站，投注站拋磚引玉做愛心送出100分威力彩及牧心智能發展中心最夯的堅果饅頭分享鄰里，場面溫馨熱鬧。

蔡國基透露，頭獎獨得者是當地50多歲退休男子，他平時就有買100至500元彩券的習慣。男子當天離開部立台東醫院，順道買了2注各100元電腦選號的威力彩，第1注就獲得6.1億鉅額頭獎，相當幸運。蔡國基表示，公益彩券每年盈餘都會回饋給各縣市運用，作為辦理社會福利的重要經費。

此次台東中獎人捐做公益的7000萬元，其中1000萬指名捐贈給「利河柏基金會基督仁愛之家」，其餘6000萬捐贈給中國信託慈善基金會，推動全台弱勢家庭與兒童的照顧方案，響應「買彩券、做公益、積功德」的理念。

上富彩投注站經銷商代理人吳明頤表示，很開心店裡能被財神爺眷顧，為了分享中獎人的愛心，除了捐贈10萬元幫助偏遠地區弱勢家庭孩童免費課輔及照顧的「瑞源小學堂」做為偏鄉學童的營養早餐、書籍教材運用；另外再捐10萬元給專門照顧18歲以上身障者的「財團法人台東縣私立牧心智能發展中心」。

此外，縣府秘書長陳明仁代表縣長出席致謝，他說自己也是忠實的簽注人！只可惜中獎的不是他。他指出縣府1年收入近14億，而這13年來，台東接受台彩公益挹注已超過30億元，肯定中獎人的愛心付出。

(中時 )