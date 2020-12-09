歐洲周三加入全球股市的上揚，新冠疫苗以及美國刺激方案的樂觀預期，暫時壓過對脫歐談判的悲觀，歐股週三早盤一度觸及二月以來的高點。

周三泛歐Stoxx 600指數上漲2.6點或+0.67%，為396.29點。

倫敦FTSE指數上漲0.3%。英國脫歐事務官員高夫(Michael Gove)周三表示，英國和歐盟在周二就北愛爾蘭協定的執行達成一致協議，英國與歐盟的脫歐談判應該已經走在一較平坦滑順的道路。北愛爾蘭問題曾為雙方談判的另一衝突點。

然而，包括歐盟首席代表的巴尼耶(Barnier)和英國首相強生(Johnson)皆在周二稍晚發出很可能無協議的相關言論。強生預計在稍後周三晚間抵達布魯塞爾，與歐盟執委會主席萊恩(Leyen)為談判最後一局進行直接對話。

綜觀全球股市，那指和標普皆創新高，亞洲主要股市除中國A股和深成指外，其餘皆上揚。

英國在周二成為西方世界首個進入全民接種疫苗的國家；輝瑞和嬌生(Johnson & Johnson)在試驗和監管批准上各自有進一步進展。

(時報資訊)