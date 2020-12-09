NB代工一哥廣達(2382)、仁寶 (2324)11月營收受惠筆電客戶追單強勁，廣達筆電出貨衝上660萬台，再度改寫歷史新高紀錄，也推升單月營收重返千億元，仁寶11月營收也連續兩個月站上千億元，筆電出貨量達460萬台，持平歷史單月次高紀錄。

廣達11月合併營收達1028.76億元，月增13.88%、年減5.4%，再度站上千億元大關，累計今年前11月營收9810.43億元，年增 4.73%，出貨方面，廣達11月筆電出貨量再衝上歷史新高660萬台，較去年翻倍，累計今年前11月出貨達5270萬台、年增65.72%。

仁寶11月合併營收達1068.71億元，受惠筆電出貨強勁，連兩個月衝上千億元大關，月減5.2%、年增23.6%，創下歷史次高紀錄，累計前11月營收9345.48億元，年增4.03%。

仁寶11月筆電出貨460萬台，月減14.81%、年增31.43%，累計前11月筆電出貨4190萬台、年增3.97%，仁寶樂觀預期，全年筆電出貨超越去年4390萬台，出貨可望年增5-10%，上看4600萬台。

(時報資訊)