台電斥資千億元採購台中、興達電廠新燃氣複循環機組，9日只針對興達進行簽約儀式，台電董事長楊偉甫說是台中電廠新燃氣機組，會持續與台中市政府協商。台中市長盧秀燕9日強調，中市已是全國最大火力發電廠，台中市民多年來已善盡對全國供電責任及義務，沒有義務再成為全世界最大的火力發電廠。

台中火力電廠新燃氣機組未獲施工許可，台電董事長楊偉甫對外指出，將持續與台中市政府協商。盧秀燕表示，將嚴格為市民健康及呼吸權把關，市府不能接受機組只增不減，也不能接受不汰舊換新；若要增加燃氣機組，舊的燃煤機組一定要按照等比例汰換掉。

「嚴格為市民健康及呼吸權把關！」盧秀燕強調，中火已是全國最大電廠，台中市多年來已經善盡對全國供電的責任跟義務，如果中火增加燃氣機組，舊的燃煤機組一定要按比例汰換，這樣對台中市民才公平。

環保局說，中火已是世界第4大火力電廠，在中火興建2部燃氣機組環評審查，市府強調中火2部燃氣機組上線後，應同時汰除老舊4部燃煤機組，兼顧區域供電公平與環境正義。興達電廠在燃氣機組更新改建計畫環評內容，承諾燃煤1、2號機組提前至2023年底除役，燃煤3、4號機組提前至2025年及2026年除役；為何中火不能提前除役，只能轉為備用？

環保局指出，燃氣機組也會有汙染，中火新裝設2部燃氣機組，增加發電量相當於4部燃煤機組，台電公司預計2024年上線後，加上原有10部燃煤機組，中火將成為世界最大火力發電廠；盼經濟部在盤點未來10年長期電源開發計畫時，採納中部民眾擔心增設機組造成汙染增加及需要乾淨空氣的聲音。

(中時 )