香港股市9日維持高點震盪，截至收盤，恒生指數漲198.28點、漲幅0.75％，報26,502.84點，全日成交額達1,366.1億港元。國企指數漲0.76％，報10,488.32點。紅籌指數漲0.13％，報3,672.08點。

新浪財經報導，概念股方面，漲幅前三的為互聯網醫療、紙業、煤炭股，分別漲3.65％、2.38％及1.65％。跌幅前三的為汽車、太陽能及航太國防，分別跌3.07％、3.01％及2.91％。

藍籌股方面，中信證券公布小米集團深度跟蹤報告。維持公司「買入」評級，上調公司目標價至36港元，這是小米上市以來，境內外機構給出的市場最高目標價，對應市值8,700億港元。中信證券認為小米手機加上AIoT（人工智能結合物聯網）戰略可搶攻下一代科技紅利，有望成為最受益的中國科技公司之一，躋身兆元市值俱樂部。小米集團H股一度漲超6%，截至收盤，漲4.36％，報27.5港元，全天成交額78.69億港元，領漲藍籌。

(工商 )