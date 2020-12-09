Facebook日前在線上舉辦APAC亞太地區媒體聚會， Facebook指出，亞太地區仍然是Facebook成長的動能，在2020年第三季，每日活躍用戶為7.27億。

臉書指出，今年受到新冠肺炎影響，透過臉書能讓人與人之間保持連結，同時也與當地政府和緊急衛生組織合作，幫助他們透過Facebook、Messenger與人們保持連結。更推出COVID-19新冠病毒資訊中心，從推出以來已引導超過20億人獲得可靠的訊息。

受疫情影響，不少中小企業業對於未來感到不確定，根據Facebook與世界銀行（World Bank）以及經濟合作暨發展組織（OECD）合作進行的「中小企業商業前景調查」，僅有46％在Facebook上且仍在營運的中小企業對於企業的未來感到樂觀。

Facebook表示，疫情衝擊中小企業，Facebook指出，在全球，有15％的中小企業關閉營運，而重新營運和順利度過危機的中小企業正面臨財務壓力與消費者需求降低的狀況。更有55％中小企業表示，對比2019年同期，銷售需求較低。

為幫助中小企業復甦，Facebook提供了一系列的政策與工具，包含提供經濟支援與數位工具。更推出中小企業補助計畫，提供一億美元的現金和廣告抵用金，協助超過30個國家／地區30,000家符合資格的中小企業商家，度過這段嚴峻時期。

Facebook指出，2021年將著重於幫助企業從「生存」走向「蓬勃發展」。而為了提供人們更多的新方式支持並透過Facebook與Instagram探索小型企業，臉書表示，已推出更多工具讓企業可以保持最新狀態，包括在Facebook上測試一項功能，讓人們可在Facebook動態消息上，協助推廣在地企業。

此外，在Instagram上，企業也可在他們的限時動態上增加「#SupportSmallBusiness」的貼圖，也可以在他們的商業檔案中新增按鈕。

展望未來，Facebook表示，到2025年，亞太地區將佔全球新移動用戶約一半的人口，預計該地區將有2.66億新用戶，總數將超過30億（佔人口的70％）。預估亞太地區仍然是Facebook成長的動能，在2020年第三季，每日活躍用戶為7.27億。

(工商 )