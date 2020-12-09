9日到難得的南方雲系影響，降雨雲系將通過全台主要水庫集水區，經濟部水利署掌握氣象預報情資，守視把握此波通過雲帶，全面加大力度進行增雨作業。空軍單位上午10時出機C-130兩架次於烏山頭、曾文及南化等集水區進行空中增雨；水利署地面增雨作業小組同時分別於石門、寶二、永和山、明德、鯉魚潭、曾文水庫進行地面增雨；中山科學研究院下午4時亦於曾文水庫施放國產高空焰彈。高空、低空與地面進行人工增雨作業，期盼充分利用雲系為集水區增加更多的降雨量。

水利署說，人工增雨服務團每日小時守視降雨之天候環境，隨時確認天氣、分析雲層厚度，掌握合乎人工增雨的氣象條件，並與氣象局、國防部等單位保持密切聯繫。今日天候條件合適，協同空軍單位出機C-130兩架次針對烏山頭、曾文及南化等集水區上空施作空中人工增雨；曾文水庫地面?雨作業小組，亦配合進行地面人工增雨；以及中科院國產高空焰彈增雨三箭齊發。此外，水利署地面增雨作業小組也掌握時機，於石門、寶二、永和山、明德及鯉魚潭等水庫施作地面人工增雨作業，期盼利用雲系能為水庫挹注更多降雨量。

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