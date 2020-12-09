台北市青山宮遶境爆發男女在窗台上演活春宮事件，警方揚言將對影片中的男女主角進行調查，追究法律責任。律師蔡皇其則認為，除非能證明男女主角公然性行為此舉是「故意」，否則很難構成犯罪要件。

律師蔡皇其認為，影片中的男女可能觸犯的為刑法妨害風化中的公然猥褻罪，而構成此罪行的條件，除了要有能引起性慾的猥褻行為外，還需要有供他人觀覽的動機，以及將行為供不特定的人一同瀏覽。

蔡皇其表示，這對男女在房中發生性關係，究竟是「故意不拉窗簾」？還是「忘記拉窗簾」？亦或是「不知道窗戶外有人會看到」？實在難以追溯動機，因此要定罪有些難度。此外，目前因飯店方基於保護住宿客人權益，不提供基本資料，因此警方目前仍無法掌握兩人的身分，也沒有傳辦動作。

至於將畫面傳上網路的民眾，是否觸犯散布猥褻物品罪。蔡皇其則指出，根據司法院大法官釋字617號解釋文中寫道，「猥褻，指客觀上足以刺激或滿足性慾，其內可與性器官、性行為的論是連結，且須能引起一般人羞恥或厭惡感而侵害性的道德感情，有礙於社會風化者為限」。若影片僅為剪影，並無法引起一般人的羞恥或厭惡感，即難認為猥褻物，若需定罪有些難度。

(中時新聞網)