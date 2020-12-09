公視台語台2021年電視電影《竹叢下的八色鳥》（暫名）由金鐘導演王傳宗執導、康博和製作，黃鐙輝、柯宇綸及許乃涵、王滿嬌、陳慕義、德馨、陳文山、吳鈴山、鄭永岳、錢俞安、洪聆翔等演出，9日製作團隊天邑影業於雲林縣林內鄉舉行開鏡儀式。

本身是雲林虎尾人的黃鐙輝飾演男主角，很興奮能回到故鄉拍戲，從小跟阿嬤長大的他，台語是阿嬤教的，所以特別道地，也希望鄉土語言能代代流傳，也透露自己戲份情緒起伏大，「未來可能會轉變成綠巨人浩克，來愛護這個故鄉的戲碼」。

劇中黃鐙輝和柯宇綸飾演性格截然不同的兄弟，「哥哥」柯宇綸謙虛表示，自己比較常說廣東話，所以台語不是很好，不過家人喜歡看台語台的節目，所以他的台語在進步中。女主角許乃涵二度合作黃鐙輝，繼《奇蹟的女兒》後再度演他老婆，說到今天拍第一場茶園戲，搭配小雨和霧氣，整個氛圍特別美，也為自己打氣「相信這部戲結束，自己台語會進步許多」。資深演員王滿嬌也說「愈水則發，希望收視長紅」。

《竹叢下的八色鳥(暫名)》故事描述1990年代末，一對茶莊兄弟盡心守護父親留下的茶莊家園。哥哥許駿程（柯宇綸飾演）長年在外工作，弟弟許通榮（黃鐙輝飾演）雖然是許家抱回來的養子，但是從小為自家茶莊盡心盡力，對於茶莊工人也是照顧有加，受到所有人的喜愛；由於哥哥突如其來的返鄉，導致家中一連串的爭奪和爭吵，讓個性南轅北轍的兄弟兩人被迫攜手展開一段人與人之間、人與土地之間的價值觀探索。

(中時 )