民進黨今中常會邀請政治大學台灣史研究所所長薛化元以「江鵬堅主席和他的時代」為題專案報告，黨發言人周江杰會後轉述身兼黨主席的蔡英文總統報告後裁示，江鵬堅對戒嚴時期的肅殺氣氛無所畏懼，勇敢走上捍衛民主人權的道路，「我相信，這就是本黨一脈相承的堅忍精神」。

總統說，12月15日是江鵬堅前主席逝世20周年的日子，這喚起許多本黨前輩，在那段戒嚴時期，為了追求民主人權自由，辛苦創黨的記憶。她所知道的江前主席，不但將政治當作是個人的使命，被黨內譽為「客氣而紳士的雄獅」，也是一位鐵肩俠骨的人權律師，他沉穩內斂和圓融處世的態度，帶領著民進黨穩健前進。

總統指出，江前主席在民主改革投入龐大的心力，相信「政治是良心事業」，他參選黨外立委時的口號，就是「不信公義喚不回，誓為人權馬前卒」，現在聽起來仍然是鏗鏘有力。他對戒嚴時期的肅殺氣氛無所畏懼，勇敢走上捍衛民主人權的道路，「我相信，這就是本黨一脈相承的堅忍精神」。

總統說，今天的民進黨，從在野走到執政，也曾經從逆境中再站起來，從有到無，再從無到有的過程，民進黨都經歷過，她要感謝這些創黨前輩的努力，以及人民的信任，給民進黨再次執政的機會。剛才薛教授也特別交代要莫望初衷，民進黨也謹記在心。

她說，最後要期許所有從政的黨員同志，要秉持清廉、勤政、愛鄉土的精神，持續為鞏固民主、深化人權、壯大台灣來努力。她也要告訴各位，必須要對現在充滿信心，對未來懷抱希望，要帶領國家走向歷史的新篇章，更要為台灣人民留下一個更好的民主進步黨。

(中時 )