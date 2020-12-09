前民進黨立委林濁水發文談美國大選。(中時資料照)

美國總統川普陣營持續發動法律戰，盼翻轉大選結果，但是共和黨人針對賓夕法尼亞州（Pennsylvania）所提出的選舉訴訟案，在8日遭到聯邦最高法院駁回，且包括保守派的大法官在內，都沒有任何異議。對此，前立委林濁水直言，美國的大法官畢竟和中華民國大法官「不可同日而語！」

共和黨認為，賓州的郵寄投票行為是違憲的，因此向最高法院提出請求，希望撤銷該州選舉結果的認證。綜合外媒報導，最高法院8日駁回共和黨的請求，所有法官並沒有任何異議，這對川普和他的盟友來說是一個重大挫折。

對此，林濁水今(9日)在臉書寫下，共和黨屬意的，包括3個名川普提名的保守派大法官佔絕對多數的美國最高法院，週二發佈裁決，9名大法官中沒有一人表示異議或發表評論，直接駁回了賓夕法尼亞州共和黨人提出的阻止對該州選舉結果進行認證的請求。

因此林濁水指出，「美國的大法官畢竟和中華民國大法官不可同日而語！」對此，有網友則留言表示，「川普的如意算盤打錯了」、「法治比民主自由重要」、「終身職，代表著終身都要接受檢驗，美國的大法官，是榮譽也是責任」。

(中時新聞網)