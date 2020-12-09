內政部預計明年1月試辦數位身分證，原先計畫澎湖縣、新北市部分地區與新竹市為試辦區，但目前澎湖、新北已取消試辦，新竹市成為「全國唯一」的試辦區。對此，新竹市議會國民黨團強調，數位身分證如果非辦不可，就一定要兼顧便利性與安全性。

新竹市政府指出，新式身分證110年上路，1月起將在新竹市試辦6個月，由民眾「自行選擇」是否換證，市府強調，竹市是科技城也是智慧城市，具備推動身分證數位化的良好基礎，針對民眾有疑慮的地方，市府已與中央持續溝通，確保一切以「資訊安全優先」為前提推動試辦，也請市民評估自身需要，決定是否參與試辦計畫。

市府民政處表示，明年的試辦作業是由市府收件、審核，技術性的數位身分證製作是送交由內政部統一辦理，目前規畫收件期限是明年1月至6月底。

民政處指出，針對外界關心的資安及個資保護問題，內政部已表示，數位身分證無論採用插卡及感應方式讀取資料，都需通過晶片授權驗證，以感應方式讀取者，距離限於數釐米內且要輸入讀取碼才能讀取。

目前各國eID的發展趨勢，讀取方式皆由插卡移轉至雙介面或感應，目前金融卡、信用卡也都支援感應讀取，其安全性也已經過國外長期驗證。

市議會國民黨團總召吳青山則指出，許多民眾私底下對於數位身分證還有許多疑慮，尤其資訊安全、個資外洩等，都是未來可能面臨的問題，畢竟過去也曾發生公務員個資大量外洩的事件，連執政黨立委跟行政院政委唐鳳都不贊成冒然實施，政府必須提出更強而有力的措施來說服民眾，所以原先國民黨團是主張數位身分證政策應該暫緩。

但數位化是未來趨勢，如果非辦不可，新竹市45萬人的個人資料非同小可，國民黨團絕對要求政府一定要做到資訊安全保證，不要因為方便而忽略了資訊安全的重要性。

(中時 )