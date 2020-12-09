台南市歸仁區的農地8日傍晚5點驚傳火警，大火延燒將近8公頃產生大量濃煙，刺鼻的臭味隨著風向從台南吹往高雄地區，許多住在高雄的民眾直呼難受到快窒息。網路時事評論家歷史哥接受《中時新聞網》訪問怒轟：「火都燒完了，是要睡到過年嗎?」

高雄異味刺鼻民喊救命 歷史哥怒:他還在睡?

他痛批市府反應慢半拍，5點就發生火災卻直到8點才透過LINE發布有濃煙汙染的消息，訊息也只傳達還在了解中，完全沒有提醒民眾應該要避免出門或戴口罩等防範措施，造成許多人出門後被異味嗆到狂咳嗽。

歷史哥提到，並非大家都有加入市政府的LINE或使用通訊軟體的習慣，因此很多人其實並不知情，無意間就吸入了有害物質，而且空氣品質已達到紫爆的狀態，高雄市民本來就有呼吸道疾病比例偏高的問題，現在又加一層傷害，他質問：「照顧市民的健康，難道不是政府的責任嗎?」

時事評論員歷史哥痛批高雄市府反應慢半拍。(攝影/范佐意)

他表示，高雄市府螺絲鬆掉也不是今天才開始，今年1月高雄也曾發生一起工廠大火，當時民進黨立委趙天麟要求發生狀況要在三個小時內就要發布消息並要告知民眾怎麼防護，甚至還要求當時的市長韓國瑜必須直播告知市民，如今高雄市長陳其邁的臉書卻沒有任何相關消息，彷彿人間蒸發，完全沒有要處理的意思，歷史哥直接呼叫市長不要再睡了，要他多關心高雄市民的健康。

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(攝影剪輯/范佐意)

(中時新聞網)