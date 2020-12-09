尋覓人生的另一半，是不少人窮極一生的夢想。只不過這與環遊世界、買車買房這類願望不一樣，並不是靠著努力就一定有機會實現。再加上外界經濟壓力、撫養孩子隨之而來的挑戰等等，不僅現代人越來越趨於晚婚，選擇不婚的也大有人在！而未婚、晚婚很明顯成為日本當地少子化的原因之一，在已成為高齡化社會的日本，不得不積極尋找解決方法，而他們找到的方法是AI(人工智慧）！

日本《讀賣新聞》報導，根據日本厚生勞動省公布的數據，日本的年結婚對數從2000年的80萬對，到2019年已下滑到60萬對，趨於晚婚與未婚，已經成了日本少子化的主要影響因素之一。因此日本部分地方政府推動婚姻介紹計畫，要運用AI幫國民找到人生的另外一半！

目前在日本有25個縣推出婚姻介紹服務，主要是依據參與計畫者的年齡、學歷與收入等條件來推薦人選。但日本政府目前推動，運用AI系統「AI愛」進行推薦的婚姻介紹計畫，則是依據男女雙方潛在契合度進行推薦，而非參與者的年齡與收入等條件，也就是即便條件不符合，這個系統會仍會推薦給你「可能會對你抱有好感的人」。

日本政府運用AI來為國民「配對」，圖為AI愛系統的截圖畫面。（摘自cnBeta）

當前日本有10個縣導入了「AI愛」婚姻介紹服務，在埼玉縣2019年透過政府婚姻介紹服務成功結婚的38對情侶中，其中透過AI配對成功的有21對，等於成功率達到55%，嚴格來說並不低。因為推行的結果還不錯，日本政府預計在2021年投入加碼投入20億元，期待藉由AI推薦婚配系統讓更多人能夠走入婚姻。要使用這一項服務，費用約在1~2萬日圓左右，約NT$2770~NT$5540之間。

還沒有走入婚姻殿堂的你，有想要體驗AI愛系統的想法嗎？

(科技)