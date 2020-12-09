台北市一名30歲的江姓男子，因涉及毒品等案件，江男即將入獄之前，透過網路認識一名正妹，約出來見面沒多久就發生關係，事後正妹覺得江男控制慾太強，因此避不見面，想不到江男用私密床照威脅正妹，要她陪自己打砲直到入獄前一天。

擁有毒品前科的江男，出獄後在網路上認識一名正妹，聊天沒多久就約出來見面，兩人在桃園摩鐵激戰，期間還拍攝性愛影片助興，事後江男經常打聽正妹行蹤，把對方當另一半一樣控制，正妹受不了江男，開始避不見面。

發現正妹不願意出來，江男先是用不斷傳LINE訊息騷擾正妹，要求正妹繼續發生性關係，內容像是「對我壞，我百倍奉還」、「我進去就結束」，更說自己因為其他案件再次入獄，希望對方陪他到最後一天。不僅傳訊息騷擾，江男還傳正妹床照，嗆聲要公布性愛影片。

正妹遭恐嚇後相當害怕，隨即到警局報案，經過調查，江男果然正在獄中服刑，經過訊問後，江男對犯行坦承不諱，因此台北地檢署依恐嚇罪，對已經在獄中的江男提起公訴。

(中時新聞網)