中光電（5371）公佈11月份自結合併營收約37.79億元，較10月份略減1％，與去年同期相較則減少13％。累計前11個月自結合併營收為385.51億元，年減13％。

受到海外疫情升溫造成部分生產缺料影響，影像產品11月份出貨量約5.5萬台左右，月減12％；合併營收則約8.86億元，但由於雷射機種出貨占比持續提升，帶動平均銷售單價月增7％，故合併營收較10月份減少5.5％。展望12月份，雖然缺料狀況持續，但由於嵌入式精密投影應用方案需求增加，預期影像產品整體出貨量將較11月份成長。

受到面板零組件供貨吃緊影響，節能產品11月份合併營收約17.91億元，較10月份減少7％，並較去年同期減少13％。11月份大尺寸TV及PID營收約為3.63億元，月減30.5％；Monitor產品營收則約2.73億元，月減14％；NB機種營收約9.09億元，月增2.5％；Tablet機種營收則約0.92億元，月增33％。11月份節能產品整體出貨量約428萬台，月增2％。由於面板零組件缺料狀況未能緩解，加上貨櫃供不應求造成出貨遞延等因素，中光電保守預估節能產品12月份合併出貨量將較11月份略為下滑。

(工商 )