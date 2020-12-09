車用電子與家電大廠元山科技（6275）受惠於高階IT&網通出貨續旺，11月營收出現雙成長，另累計前11月收也出現雙位數成長，元山指出，相關訂單能見度已達到2021年第一季，此外，車用訂單需求也接續向上，對2021年展望樂觀。

受惠於高延續性的高階IT&網通訂單挹注，市場仍呈現供不應求狀態，加上車用風扇需求開始回補，帶動元山11月營收續揚，經結算11月營收為2.73億元較10月的2.46億元與去年同期2.54億元分別增加10.93％與6.38％，累計前11月營收30.43億元則較去年同期成長10.2％。

展望第四季營運，元山表示，今年第四季淡季不淡，目前整體稼動率近乎滿載，訂單能見度可至明年第一季，車用散熱風扇更達第二季，加上家電高階飲水機新品挹注，2021年樂觀可期。

儘管市場擔心新冠肺炎捲土重來，但元山表示，新冠肺炎疫情對全球經濟活動影響已趨於穩定，即便入秋冬後進入二次疫情，亦可能隨著時間拉長而降低影響程度，但因疫情擴大電競筆電市場規模以及5G商轉挹注伺服器、資料中心等帶動高階散熱風扇需求卻在穩定成長中，從訂單掌握度來看，需求明年仍可望延續。

至於車市前景也不看淡，元山指出，中國車市不斷成長，下游車廠經過第三季庫存去化後，近期車用風扇的訂單也開始回補，明年表現可望優於今年。

(工商 )