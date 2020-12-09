味全（1201）斗六廠區今（9）下午驚傳火警，味全公司表示，發生火警的地方是位於味全斗六廠區內一處製造半成品的小廠房，該廠房加設備總價值約300多萬元，此次局部火警對公司造成的財損有限，且火勢已在半小時內控制，對公司業務運作影響極小。

味全公司並指出，今日有三名員工因此受傷，目前已送醫治療中，後續公司一定會負起責任，給員工最好的照顧。

稍早傳出，雲林縣消防局下午2點38分獲報斗六市長林路11號味全公司廠區起火。味全公司表示，目前起火原因仍在調查中，由於該廠房已相對老舊，平時稼動率極低，僅用來製作半成品原料，對公司整體業務影響極為有限。

味全稍早也發布重大訊息說明，斗六廠區下午發生局部性火警，火勢業經消防單位於半小時內控制且撲滅，經清查後無重大人員傷亡及財產損失，味全並強調對該公司財務及業務無重大影響，並已向保險公司進行理賠程序。

(工商 )