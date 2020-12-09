橘子集團9日公告11月份營收6.4億元，年減18.4％。累計1~11月營收97.8億元，年增10.9％。

橘子表示，11月份營收主要是因《天堂M》11月無大型更新活動所致。展望12月，《天堂M》將推出三週年改版活動、《天堂REMASTERED》亦有大型改版與新職業上市活動。

回顧11月，遊戲橘子結合旗下15款PC與手機遊戲舉辦周年慶「橘星花火祭」活動，送出各式獎勵創造回饋玩家；《新楓之谷》推出大型改版、《龍之谷：新世界》進行事前預約與封測，另宣布取得日本Cygames超人氣遊戲《彈射世界》台港澳代理權，預計2021年上半年雙平台上線。

橘子支付新增手搖飲清心福全通路，並聯手7-ELEVEN、頂好wellcome超市、美廉社、美麗華與台灣中油等高消費頻次通路，不定期推出突襲消費優惠，提供會員更有趣多元化的消費體驗。

橘子旗下有閑娛樂電商把握雙11商機，推「無限免運」優惠與消費滿額抽線上一番賞，並首創線上抽盲盒，帶動交易量成長。樂利數位則協助台灣知名品牌站穩天貓雙11戰場，掌握跨境銷售商機。

(工商 )