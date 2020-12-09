貨櫃船運運價飆漲，海運承攬業務比重高達六成六的台驊投控（2636），11月份營收破歷史新高，達15.96億元元，年增60.36％，月增10.19％，其中海運部分（含中歐鐵路）年增率高達95.97％，月增17.19％，累積1～11月營收為133.31億，年增29.52％。

台驊指出，中國十一長假過後，由於歐美國家疫情擴大，單日確診人數屢創新高，造成港口裝卸、倉庫、貨車公司、內陸火車等物流環節人力短缺，貨櫃提領、裝卸、內陸運輸相關流程嚴重延誤，加上歐美地區因居家辦公、防疫物資、跨境電商及庫存補貨等進口需求暢旺，航商紛紛將運力調配至歐美航線，雖然各家航商將所有運能全數投入市場，但回頭櫃調度返回亞洲地區的速度大幅減緩，造成出口地嚴重缺櫃，託運人即使千方百計拿到預定艙位，也不見得拖得到空箱，保證能出得了貨。

以上各方面原因，造成全球各航線市場供需大面積失衡，除了歐美航線運價高漲外，其他澳洲、中東、中南美，甚至亞洲近洋線運價全面走高，漲幅達到3～5倍不等，這樣強勁的漲幅真的是20年來難得一見的景象。

台驊業務以海運歐美長程線為主，11月海運（含中歐鐵路）業務佔營收比重為65.82％。受惠於歐美長程線貨物出口需求大增及全部航線運價調漲等因素，本月營收高達新台幣10.50億元，再創歷史新高，較去年同期成長接近一倍，較上月增長17.19％。

另外中歐鐵路及空運運價仍然維持在高檔，中國內貿物流倉儲業務亦大幅回溫，完全擺脫上半年度虧損的困境，全面轉虧為盈，整體市場物流需求仍非常強勁，未來前景可期。

(工商 )