街口支付響應政策持續推動行動支付，同時重視地方經濟。疫後為推升行動支付使用率、促進地方消費提升，於桃園推出「璀璨桃園支付節」，邀集所有桃園境內逾5,000家合作店家，於2021跨年之際，抓緊歲末年初購物潮，透過現金回饋活動，刺激民眾消費、協助桃園商圈的發展，預計將吸引超過1,000萬人次到桃園消費，創造至少2億元商機。

街口電子支付董事長胡亦嘉表示，桃園是國門之都，在城市快速進步中的同時帶動數位化迅速發展。今年從數據上顯示桃園是今年全台行動支付使用率成長最快的城市。

胡亦嘉表示，街口支付希望能在桃園數位化有更多的貢獻，配合政府政策，發展行動支付，同時在疫情期間促進安全的消費，為商家提升業績，因此舉辦為期7周的優惠活動，用數據精準配對消費者與商家，未來並更將深耕桃園，期望能協助桃園成為數位發展最進步的城市。

街口電子支付總經理黃峰昶也透漏，這次是街口支付首次與單一城市合作打造支付節，也計畫未來將與台中、新竹等城市深度合作，期望帶起新一波行動支付潮流。

(工商 )