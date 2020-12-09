中國人民銀行9日公布最新金融統計，11月廣義貨幣總計數（M2）年增率10.2％，勝市場預期的10.5％，前值為10.5％。另外，11月社會融資規模增量人民幣（下同）2.13兆元，同樣勝過市場預期的2.075兆元，亦高於10月份的1.42兆元。

此外，11月狹義貨幣總計數（M1）年增率10％，高於預期的9.4％，前值9.1％。人行還公布11月新增人民幣貸款1.43兆元，略遜於預期的1.45兆元，高於前值6,898億元。

人行新聞稿稱，11月份人民幣貸款增加1.43兆元，較上年同期多增456億元。分部門看，住戶部門貸款增加7,534億元，其中，短期貸款增加2,486億元，中長期貸款增加5,049億元；企（事）業單位貸款增加7,812億元，其中，短期貸款增加734億元，中長期貸款增加5,887億元，票據融資增加804億元;非銀行業金融機構貸款減少1,042億元。

在社會融資規模增量方面，11月達2.13兆元，比上年同期多1,406億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.53兆元，較上年同期多增1,676億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少447億元，較上年同期減少198億元。

(工商 )