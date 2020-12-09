德國10月出口上揚，對外貿易為該歐洲最大經濟體的第四季提供助力。已有經濟學家預期德國第四季經濟可能出現衰退。

聯邦統計局周三公布數據，10月出口按月上升0.8%，低於路透預期的上升1.2%，亦低於9月的上升2.3%。10月進口上升0.3%，低於路透調查的增加1.0%；而9月的進口經修正為上升0.2%。

10月貿易順差擴大為182億歐元，高於市場預期的180億歐元。

10月對中國出口年增0.3%，對美國出口跌10.5%，對英國出口下跌11.7%。

儘管成長速度放緩，出口仍持續復甦。對於未來展望則有不同看法，德國出口一直是獲益於中國和亞洲其他國家的復甦，儘管美國仍為最大的出口目的國，但是中國正要追上。

長期而言，中國強勁復甦和美國的新行政團隊皆有利於德國出口；但是，中國到時候也不再需要德國產品，可以自己生產所需；另外強勁的歐元也會稍微傷害到德國出口競爭力。

儘管成長放緩，出口仍為德國第四季GDP成長帶來希望。

另德國工程集團西門子曾在11月對公司從疫情中的復甦提出警示，並指出明年德國政府和企業的投資將落後於全球經濟成長的彈升。

(時報資訊)