新冠肺炎疫情致使邊境管制持續、企業停辦大型尾牙，餐飲業者看好今年春節年菜商機躍增逾2成、規模上看60億元。連鎖餐飲集團王品(2727)透過旗下萬鮮續推「王品嚴選」年菜搶市，目標可銷售達3.5萬份、締造4500萬元營收，較去年跳增逾4倍。

王品去年首度集結4大中餐品牌、推出2款年菜組合，早鳥優惠3天迅速完銷、賣出1.6萬份，締造約850萬元業績，初試啼聲便創佳績。今年則集結旗下8位主廚歷時半年研發，自146道菜中嚴選10道美饌推出「王品嚴選」年菜系列，於今（9）日正式開賣。

萬鮮副總經理周佳穎表示，台灣年菜市場產值約50億元，其中冷凍年菜的年複合成長率達4.65％。今年國人因疫情無法出國，許多大企業雖取消尾牙，但給員工福利不縮水，衍生的年終禮品商機進一步增添成長動能，看好今年年菜產值至少成長2成、規模上看60億元。

周佳穎透漏，今年「王品嚴選」金牌年菜宴未上市先轟動，已獲台積電及鴻海福委會提前預購、做為同仁年節賀禮。今年規畫推出5000組早鳥套餐，搭配其他單點主菜，預計銷售3.5萬份、估可締造4500萬元營收。

王品表示，「王品嚴選」金牌年菜宴將在王品集團全台門市銷售，透過「王品瘋美食」App選購可享有會員點數、優惠互用便利。同時，王品亦在統一超、全家2大超商通路提供不同年菜組合預購，將銷售據點拓展至全台超過1萬家門市，全力搶攻年菜商機。

王品為強化供應鏈管理，2018年10月中成立子公司萬鮮，去年起進一步活用資源，將既有品牌的熱門菜品或醬料商品化，攜手零售通路對外販售，今年進一步強化冷凍及常溫食品陣容，布局後疫情時代的宅經濟＋店經濟商機。

據王品財報揭露，萬鮮目前實收資本額5億元，2020年首季受疫情影響而轉虧、但第二季即轉盈，且第三季稅後淨利躍增至0.13億元，季增達24.06倍、年增達55.06倍。累計前三季稅後淨利0.11億元、年增近3.63倍。

(時報資訊)