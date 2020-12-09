受惠全台百貨周年慶，集雅社(2937)11月合併營收3.33億元，較去年同期成長7.32%，由於百貨周年慶期間為公司營收旺季，看準內需市場持續增加，集雅社月初也在台北遠企購物中心的5樓開立分店，擴大經營觸角，目前集雅社共有52家門市，由於民眾居家享受影音娛樂需求穩定，且房市熱度不減，集雅社未來營收表現樂觀可期。

根據PWC(資誠)所做的PWC，Global Consumer Insight Survey 2020.調查報告，在今年疫情發生後，民眾的生活型態也有了改變，其中有56%的民眾在社交距離發佈之後，看電視的時間比過去多；且36%的民眾增加家庭娛樂與媒體支出，而這些行為改變同步推升集雅社這一類的家電、音響通路營收上漲。

再者，每年百貨公司周年慶期間營收可達業者全年營收的25%~30%，各大百貨將周年慶視為年度盛事，受到上半年疫情衝擊以及消費券年底到期的影響，今年百貨業者紛紛將周年慶提前，而民眾無法出國，也把消費力轉向國內市場。以SOGO百貨為例，這次周年慶的檔期營收就可望突破110億元，相較去年呈現雙位數成長；新光三越所設定的200億元業績目標也提前達標，可見國人驚人的消費力。

集雅社11月合併營收為3.33億元，較去年同月成長7.32%，累計11月合併營收25.49億元，較去年同期成長22.05%，再創歷史新高。

集雅社表示，今年受到疫情影響，許多民眾把消費標的轉往影音、大家電等產品，推升集雅社的營運動能，且公司通路多以百貨櫃位門市為主，今年許多百貨把周年慶提前，帶動11月業績上揚；目前公司共有52家百貨櫃位門市，以及商用工程通路與電商通路，囊括各種不同屬性消費習慣族群。而每年百貨專櫃周年慶往往都是公司營收旺季，可望穩定推升公司營收。

看準內需市場持續增加，集雅社月初也在台北遠企購物中心的5樓開立分店，擴大經營觸角；加上新店，目前集雅社共有52家門市，並持續穩定成長。後疫情時代，民眾在家看電視、享受影音娛樂的時間增長，且在房市熱度不減的狀況下，也相對提升購買家電用品需求，公司未來營收表現樂觀可期。

(時報資訊)