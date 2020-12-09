全球經過新冠肺炎衝擊，產業拚復甦商機，塑膠產業界9日在台中塑膠中心舉辦「以前．疫後，塑膠產業領袖對談」，探討後疫情時代塑膠產業朝以人為本、安全距離、與自然共存的新挑戰與機會，期許能開創價值及拓展新局。

這場對談高峰會，全台重量級的15家塑膠企業，包括上游原料業的台塑、長春、南亞、長興、李長榮、台聚，及中下游製品業的集泉、銓寶、大東、高鼎、有美、水順、本源興及美一等，展現產業團結齊心。

台中塑膠中心董事長蔡明忠表示，盼產業能攜手合作創造更大的社會價值，國際塑膠工程師學會中華民國總會常務理事邱顯堂與塑膠中心總經理蕭耀貴擔任與談主持人，邱顯堂在與談開場分享塑膠產品伴隨著不同世代人們的需求誕生，在生活中展開不同的應用，在現今的普及下塑膠產品已是不可或缺，應該要建立更加正確的使用習慣，也期待產業更關注永續發展的創新投入。

「以前．疫後 塑膠產業領袖對談」，依序重磅登場的講者為長興材料高志宇協理、宏全集團戴宏全董事長、李長榮化工劉文龍總經理、長春人造樹脂陳文輝副總經理及台聚集團闕偉德副總經理等產業核心CEO，由他們自身的經驗出發分享邁向疫後重生之路的觀點與實踐，顯示企業領袖皆已準備好積極轉型，迎接未來的挑戰與機會。

該活動同時打造一場「塑膠產業老照片展」，集結產業興起具代表性歷程意涵的企業老照片，由70年代的十大建設興起、加工業蓬勃發展，80年代的自動化導入，經2000年的環保意識萌芽，業者們憑藉著不屈不饒的精神，走過了台灣的產業更迭。

現今面對全球歷經疫情的衝擊，塑膠產業仍以堅定的信念，挺身而出，提供口罩的材料、部件、醫用手套、防疫噴瓶、防護面罩等防疫關鍵產品，成為保護人們健康，助攻外交不可或缺的角色，展覽充份傳遞承先啟後的傳承使命。

台灣區塑膠原料工業同業工會總幹事王慶華、台中市塑膠製品商業同業公會理事長詹景忠等產業公會代表皆出席與會，希望藉由今日活動的擴散，凝聚塑膠產業上下游的力量與資源，讓塑膠產業互相啟發交流，發揮影響力，實踐塑膠科技造福人群的力量。

李長榮為實踐永續發展的標竿企業，也是全球支持氣候相關財務揭露(TCFD)的化工企業先驅，劉文龍分享全面性永續產品開發(6R)以實現循環經濟的推動經驗；陳文輝談到長春一路力求差異化與高值化，高阻氣性包材(EVOH)、熱塑可回收材質(TPEE)的成功研發，讓國內能自主生產更加高值的產品。

長興以老牌化工挑戰快篩試劑量產 台聚開發新穎CBC醫用材料，在新冠肺炎的防疫上，高志宇將分享長興公司在第一時間就參與，配合疾管署開發生產快篩試劑成功量產，展現老牌化工廠積極朝高值邁進的投入經驗與亮眼成績。

台聚則從穩健傳統材料自我挑戰投入開發新穎材料，成立全球第一條環狀嵌段共聚物(CBC)產線，將在疫苗藥瓶針筒及細胞治療測試等醫療用途做出貢獻。

宏全集團戴宏全分享在疫情之下，塑膠加工製造的瓶身瓶蓋產品如何彈性有效因應，更加在地化、彈性化，企業如何能夠迅速調整採購、製造和配送模式，得以長期生存。

(中時 )