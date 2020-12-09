老闆刑金勝自行將招牌拆除。（陳彩玲攝）

基隆廟口70年老店邢記鼎邊趖驚傳歇業半年，9日店家內部老闆和員工一行人在拆除招牌、收拾桌椅，路過民眾誤以為在裝修，詢問後才得知是老闆身體不適，決定先休息養身，讓許多老饕相當不捨。

刑家鼎邊趖已經傳承3代，流傳70年，是現今老闆祖父邢乾於1937年來台落腳基隆時開設，一開始湯頭是以大骨熬製，近40年改以香菇、蝦米作為湯底，味道變得清淡，一開始多數是女性喜愛，隨著世代轉變，味道開始被接受至今。

對於暫時歇業，老闆刑金勝說，自己也相當不捨，他指出，自從國中就開始幫忙洗碗做到現在，已經約30年，這間店是他從小唯一目標，味道能繼續流傳，是用人生大半輩子拼來的成果，但因腰部不適要開刀，以及其他健康因素，思考數個月後，決定先歇業，目前預計半年後會再重新開業，現在先將招牌等器具移到另一店面放置，他坦言，最近時常失眠，心情相當失落，但無奈於身體狀況。

員工也表示，老闆和一起工作的夥伴都相當照顧彼此，得知要歇業後相當不捨，另名在鼎邊趖工作約20年的員工說，已經和大家有深厚的情感，也工作習慣了，突然要關店感到難過；路過民眾也誤以為店面只是在裝潢，得知要歇業相當驚訝，只盼老闆能再重新開業，不讓老味道失傳。

(中時 )