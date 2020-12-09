電子支付品牌街口支付，持續響應政策推動行動支付。疫後為推升行動支付使用率、促進地方消費提升，推出「璀璨桃園支付節」，邀集桃園境內逾5000家合作店家，於2020年跨至2021年之際，期待透過現金回饋活動，刺激民眾消費、協助桃園商圈的發展；預計將吸引超過1000萬人次到桃園消費，創造至少2億元商機！

桃園市長鄭文燦也特地表示感謝民間協助振興，後疫情時代，桃園全力拚經濟，在振興三倍券屆滿前夕，為延續買氣，與街口支付以及5,000多家店家合作，加碼推出璀璨桃園支付節，一方面拉昇經濟，另一方面配合中央推廣行動支付的目標，藉此帶動桃園商圈行動支付普及應用，讓造訪桃園的旅客，以及桃園居民享受行動支付的便利。此為政府與民間企業合作，共創雙贏最佳典範！

璀璨桃園支付節將在12月14日正式開跑，活動期間是12月14日（一）~ 1月31日（日），於所有桃園商圈合作店家使用街口支付消費，單筆享10%現金回饋（回饋上限40元，每人每週限回饋3次）。

街口電子支付董事長胡亦嘉則表示，桃園是國門之都，在城市快速進步中的同時帶動數位化迅速發展；今年從數據上顯示桃園是今年全台行動支付使用率成長最快的城市，街口支付希望能在桃園數位化有更多的貢獻，配合政府政策，發展行動支付，同時在疫情期間促進安全的消費，為商家提升業績，因此舉辦為期7周的優惠活動，用數據配對消費者與商家，未來並更將深耕桃園，期望能協助桃園成為數位發展最進步的城市。街口電子支付總經理黃峰昶也透露，這次是街口支付首次與單一城市合作打造支付節，也計畫未來將與台中、新竹等城市深度合作，期待帶起新一波行動支付潮流。

(科技)