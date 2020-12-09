針對萊豬將於明年正式開放進口，新北市長侯友宜今(9)日上午指出，蔡總統說過，要讓民眾自己選擇吃不吃萊豬，新北市會響應總統，會讓民眾一目了然;侯友宜並說，既然總統都講了，行政院應該要很清楚的做好讓民眾一目了然，做好選擇。

侯友宜上午出席新北餐飲店家豬肉「標出萊」記者會後，接受媒體訪問時作了以上表示。

侯表示，既然要清楚清楚，就要標示在包裝上或非包裝上，讓民眾可以清楚看到有沒有含萊克多巴胺，這本來是總統宣示，中央政府應有的作為。身為新北市長，他當然會響應總統要讓民眾一目了然。

侯友宜(前排右四)出席新北餐飲店家豬肉「標出萊」記者會，表示對於萊豬標示，新北市會響應總統所說，讓民眾一目了然。 圖/新北市政府提供

對於媒體問到中央政府未來的標示，可能只有產地，未標有無含萊克多巴胺一事，侯友宜則說，既然總統都講了，行政院應該要很清楚的做好讓民眾一目了然、清楚做好選擇，這是一個責任。

侯友宜說，在面對萊豬進口一事，新北市從校園、社福機構、醫院、護理之家開始全面禁止使用萊豬，再加上肉品進口商主動站出來「不進萊」，這些都代表新北市的一個決心，今天再度從立法全面保護、清楚標示萊豬以及成立聯合稽查組三個面向來全力守護新北市民的健康。

侯友宜進一步說明，最重要的是，依照新北市的食安自治條例，只要是進口豬肉就要寫清楚，到底有沒有含萊豬以及非萊豬，如果沒有標示清楚，按照我們食安自治條例，最重可以罰10萬。

而這9類業者代表都站出來，願意在食材登錄裡面標示清楚，同時檢驗公司也自動降價願意配合來檢驗，因此，新北市防堵萊克多巴胺，從食安立法以及管理層面進行全面防堵，此外，雖然很多的小吃的餐飲業者，不在這九大行業裡，但新北市府歡迎他們自動來標示認證含萊克多巴胺或是沒有含萊克多巴胺，只要是進口豬肉就請大家自動把它標示好，大家全面一起來做。

未來自治條例已經要送到行政院，若遭中央否決，市府會如何因應？侯友宜則表示，如果行政院有不同意見，不論是釋憲或訴願等，在法律上新北市府都會採取自己的態度。

(中時新聞網)