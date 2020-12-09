花蓮縣文化局圖書館近年推廣閱讀，然而花蓮縣地形狹長，偏鄉閱讀環境及資源設備較匱乏，企業看見其需求，贈予行動圖書車，盼文化局未來能主動將閱讀資源送到偏遠地區孩童手上，機動走入每個角落提供閱讀服務，進而提升閱讀樂趣，彌補區域差距。

花蓮縣文化局今舉行行動圖書車啟動儀式，花蓮縣文化局長吳勁毅感謝桃園市宏致電子集團，善盡企業責任，看見偏鄉需求，捐贈行動圖書車給圖書館，拉近學童對圖書資源的可近性，平衡城鄉教育，讓圖書流通到縣內各處，總圖近年積極和各鄉鎮圖書館合作，推動共享資源。

吳勁毅提到，花蓮縣文化局為讓圖書資訊能夠到每個鄉村角落，圖書館總館長期和各鄉鎮圖書館合作，讓彼此之間的書籍流通，且針對國小部分，推出班級卡、學校卡，只要借書超過100本，即可直送至學校；如今有可穿越許多小路可到達偏鄉的行動圖書車加入，未來將要把更多圖書資源送到偏鄉地區，深入社區提供閱讀服務。

針對預計斥資6.9億元、約達1萬平方公尺的花蓮新建圖書館案，吳勁毅表示，目前正在推動興建中，另也協助豐濱鄉，向教育部申請經費建置鄉立圖書館，期待能藉由圖書資源擴充，充足圖書基礎服務。

(中時 )