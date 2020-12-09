為應對日趨嚴峻的能源挑戰，提升能源效率，國際強固型電腦廠商神基科技（3005）積極導入ISO 50001：2018能源管理系統，其中，台灣汐止廠區並順利通過BSI英國標準協會驗證。

於9日舉行頒證儀式，由BSI英國標準協會東北亞區總經理蒲樹盛將證書頒發給神基董事長黃明漢，科建管理顧問與綠色生產力基金會團隊也共襄盛舉見證頒證儀式。

神基多年來積極落實節能減碳政策，針對重要能源使用製程進行創新研發，提升節能績效。例如神基塑膠研發團隊便以多年專業經驗，自2017年起進行一系列的實驗與工廠改造，開發Green Molding「綠色注塑成型」技術，大幅提昇塑膠成型的熱能效率運用，減低用電量，其相關製程在過去3年一共減少6,259公噸二氧化碳排放，相當於16個大安森林公園的年固碳量。

2020年神基更投入打造智慧電錶節能監控方案，透過平台可將廠區不同生產區域用電量進行實時線上監控管理。目前神基在中國大陸的昆山廠區已完成建置，未來希望在各廠逐一展開導入。該監控方案能說管理者可遠端監控掌握異常狀況外，也能即時掌握製程因環境、產能、設備等參數差異所產生的用電變化，並累積數據建立資料庫，針對相關變因進行分析，作為能源管理決策的重要依據。

神基董事長黃明漢表示，藉由ISO 50001能源管理系統，神基科技在既有基礎上更進一步，將現有節能方案進行系統化、精確化管理，以數據為依據建立能源指標與行動計劃，透過關鍵因素的掌握，達到持續提昇績效，降低能源使用量的目標。減碳、永續是企業在未來的重要競爭力，神基也將持續以實際行動落實環境保護，善盡企業公民責任。

(工商 )