倫元投顧分析師陳學進表示，台股9日震盪走高，加權指數再創新高，終場上漲29.74點，漲幅0.21％，收在14,390.14點；櫃買指數亦揚升1.44點，漲幅0.79％，收在182.66點；三大法人進出方面，外資轉賣11.07億元，投信續買30.07億元，自營商轉買5.12億元，惟外資法人於台指期減碼4,394口多單，轉為淨空單部位為692口，心態呈現謹慎中性偏多。

加權指數自3月19日8,523點起漲，至9日再創14,427點新高為止，已大漲近6,000點，不過，截至目前為止，整體成交量仍持穩於約3,000億元，未出現量價異常之過熱情況。此外，新冠疫苗問世可望帶動更多產業與區域經濟復甦，市場樂觀預期，明年全球經濟將出現「V型」復甦。配合法人及集團年底作帳行情、明年首季前財報空窗期作夢行情、「三軋」行情持續展開，均有利於牛市延續。

個股方面，本周納入投資組合的華邦電，NOR Flash市況轉佳，配合內外資法人大戶偏多心態不變、籌碼及技術面均相對有利下，只要量價不失控，預期後市仍有續漲空間。

選股方面，雖部分漲多之個股，近期股價出現劇烈波動，惟盤面上仍有眾多績優股輪番表態。包括中美晶、合晶、國巨、華新科、信昌電、蜜望實、華邦電、南亞科、晶豪科、友達、群創、全新、天鈺、偉詮電、通嘉、威盛、漢磊、嘉晶、光罩等，近期股價皆漲勢凌厲，顯見市場多方氣盛，多頭輪動輪漲格局仍將持續，逢低可順勢作多。

(工商 )