運達投顧分析師洪任浚表示，台股9日在周選擇權帶動下，加權指數再突破14,400點整數心理關卡，成交金額亦衝破3,000億元。觀察盤面，晶圓雙雄股價回檔，聯電（2303）、台積電（2330）分別下挫1.96％、0.76％；而接棒演出的則是低價IC設計與被動元件族群，個股依舊維持輪動輪漲格局，且速度相當快，投資人需留意追價風險。

台股於亞股中表現相對強勢，香港恆生、上證指數均已回到月線位置，台股卻能持續走強，主因內資買盤力道不減。然而，內資操作變動速度之快，反倒外資在本波行情中進場數量偏少，甚至在期貨市場操作持續減碼多單，至9日已轉為空方布局，顯見股價大漲後，外資操作明顯轉趨保守。台股已來到法人預估的漲幅滿足點，第四季至明年首季又適逢電子業傳統淡季，以目前融資水位而言，一旦法人轉向操作，震盪幅度將相當可觀，投資人應持續關注法人操作。

個股方面，本周納入投資組合的偉詮電，快充IC需求強勁，帶動其11月營收創新高，股價上攻可期。

選股方面，產業需具一定成長性，方有抵抗回檔之力量，隨5G智慧型手機滲透率提升，且蘋果不再提供充電器，引爆快充IC缺貨潮。偉詮電、天鈺、通嘉11月營收皆出現大幅成長，基本面大好、配合技術面轉強，有利於股價上攻。此外，股價處於低檔的原物料族群，亦具備漲價題材，在景氣循環商機帶動下，為可布局之方向。

(工商 )