特斯拉如火如荼地建設德國新廠，近來因蓋廠而砍伐樹木，卻在當地遭遇強大阻力。德國法院日前下令，特斯拉必須暫停砍伐一處針葉林，因環保人士抗議這些破壞生態的活動可能會傷害正在冬眠的蛇與蜥蜴。

特斯拉原本規劃德國廠於2021年7月開始生產，但工廠建設延宕，可能連帶投產向後推延。

位在德國布蘭登堡（Brandenburg）的廠房，是特斯拉在歐洲設廠的第一個據點，但德國環境保護機關下令，要求這家電動車廠必須停止建造活動，直到能夠證明這些活動不會傷害該區域冬眠的蛇與蜥蜴為止。

特斯拉目前尚未對此作出回應。

此為德國環保團體的第二場勝利。今年稍早，特斯拉被迫同意環保團體的訴求，同意讓新廠的用水量縮減逾三分之一。

對特斯拉而言，德國廠的投產時間點至關緊要，因為福斯（Volkswagen）、奧迪（Audi）等歐洲勁敵正摩拳擦掌推出電動車如VW ID.3和Audi e-tron，意在搶攻特斯拉的地盤。

雖然特斯拉在德國建廠獲得政治上的支持，卻面臨嚴格的監管規範。環保團體早已對該廠用水量、對布蘭登堡地區生態影響等議題提出疑慮，也令特斯拉的建廠計畫一再受挫。

(工商 )