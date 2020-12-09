明年開放進口美國萊豬，同時也立法要求店家應清楚標註產地，經濟部長王美花9日來到迪化街了解豬肉商品產地標示情形，特別稱讚有店家在新規定上路前即開始自主標示產地，「不僅可以讓消費者清楚辨識，也可提升台灣產品價值，是雙贏做法」。

王美花下午到迪化街了解相關店家實施情況情形，發現部分店家已自主標示，不論是肉乾、肉鬆、三明治內使用的豬肉都詳細標明。政府明年起開放進口美國含萊克多巴胺豬肉，同時也要求使用豬肉及相關產品的店家應清楚標示產地，若標示不實，最高可開罰新台幣400萬元罰鍰。

被問到在傳統市場、夜市攤商是否會遇到標示產地困難時，她強調，不論大大小小的店家，行政院院長已經指示各部會應該針對所管範圍進行宣導，在經濟部的部分，中部辦公室與攤商、自治會都充分溝通，其實多數攤商都使用台灣豬，「他們也樂於配合」，強調還是會繼續溝通，讓各個攤商都知道如何應該要依規定標示產地。

(工商 )