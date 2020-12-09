因應半導體廠商製程技術提升，中科園區提出台中園區環差變更審查，內容為調整化學品項目及用量，經環評委員基於空污、水污，以及致癌風險值大幅降低至可接受範圍，開發單位承諾釐清園區開發與影響區域內女性得癌的關聯性，經委員決議通過大會。

環保署今(9)日召開第338次環評大會，審查中部科學園區-臺中園區擴建用地(化學品項目變更)環差案。

中部科學園區台中園區擴建用地開發面積約53.08公頃，該園區引進「半導體產業及上中下游產業」、「精密機械業」及其他科學事業，結合既有園區產業型態，並形成群聚效應。

開發單位中部科學園區管理局表示，因應半導體廠商製程技術提升，調整磷酸、氫氟酸等化學品使用項目及數量， 本次變更具提高國家產業競爭力之正面效益， 因與107年環差所載內容有所差異，因此依法辦理變更。

開發單位指出，本次變更後酸鹼氣每年排放量從44.141公噸降至39.418公噸，空氣污染排放量明顯減少。

環評委員表示，近年女性在園區影響範圍中癌症發生率有提高，開發單位應釐清園區開發與女性得癌的關聯性，尤其污染物與癌症類別要有對照表供參考。

出席單位台中市環保局提醒，開發單位基於社會責任曾承諾確保進駐半導體廠商負責每年1000公頃的稻草收購或協助地方推廣益菌肥，希望之後能如實履行。

環評委員指出，開發單位在空污及水污排放上都較先前改善不少，致癌風險值也低於可接受風險值，經同意本環差通過，本案也是近期一次就通過初審及大會審查的環差案。

(中時 )