「補教天后」陳子璇日前還原她與高國華初次見面，兩人在洗手台驚天一吻，立刻墜入情網，陳子璇今（9日）則提到，兩人近年因工作想法不同而有爭吵，陳子璇在2月對高國華提離婚，當時高沒簽字，直到上個月高國華另結新歡，陳子璇還此大哭，高國華問她「是不是後悔離婚了？」陳子璇認了有一點「那來得及挽回嗎？答案是：來不及了」。

陳子琁在文中提到，這10年的補教人生，讓她飽受煎熬，陳子璇強調，高國華在英語教學方面是第一把交椅，高國華給陳子琁鼓勵和支持，也讓她很有信心「這十年雖然風風雨雨，但是他從來沒有做過任何背叛我的事」。

陳子璇提到，夫妻2017年到深圳發展，陳子璇對工作細節都謹慎小心，但兩人的工作主張卻不同，陳子璇就舉例她原本答應高國華去旅遊，但礙於工作，陳子璇就反悔了「這讓他非常失望傷心，覺得我忽略他的感受」，或者是陳子璇認為工作加班很正常，但高國華卻不是如此。

直到今年2月，陳子璇對高國華提離婚「高老師不簽字，所以我又回到深圳」，事後高國華一直找陳子璇，不過她都沒接電話，後來因為疫情讓陳子璇開始思考人生目標，這時陳子璇打給高國華問他近況「結果，他已經不像以前一樣，每天會打電話給我了」。

陳子璇在上個月看到高國華另結新歡「我其實有點不敢相信，我有問他是真的嗎？他雖然沒有正面回答我，但是間接地告訴我，我們當不成夫妻也可以是好朋友」，陳子璇還為此大哭，當時高國華問她是不是後悔離婚「我會說：好像有一點，那來得及挽回嗎？答案是：來不及了」。

現在陳子璇已平復心情，對於高國華也抱祝福態度，至於兩人何時辦離婚，陳子璇則說：「只要回台灣不用隔離時，回去的那天，就是去戶政事務所的時間了」。

陳子璇臉書全文。（圖／取材自陳子璇臉書）

(中時新聞網)