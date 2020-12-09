2020新北富邦國際城市U18棒球邀請賽將於13日開打，一連7天共有32場賽程，旅日好手陳冠宇不僅擔任本次賽事的代言人，更會在決賽時以首度擔任球評，而他的母校穀保家商為主體組成的新北藍隊前2屆都奪冠，今年喊話要拚三連霸。

今年因為疫情關係，無法邀請其他國家來參賽，因此轉型城市交流，一共16隊國內好手將同台較勁，也以「Keep fighting」做為口號象徵永不放棄持續戰鬥的精神。

地主球隊新北藍以穀保家商為主體，身為陳冠宇學弟的林昱珉，今年升上高三接下隊長，背負更重要的責任也希望可以幫助到隊友們，被問到挑戰三連霸的心情，他表示不會緊張，主要以平常心來迎戰其他好手，每一場比賽只要有上場就做好自己的工作，更重要的是將經驗繼續傳承給學弟們。

轉播將由ELEVEN體育家族撥出，主播群：陳雄威、陳捷盛、張鎮麟、黃奕傑全體出動，球評則有陳瑞昌、陳師正、許皓銘、周正雄，要一起來體驗熱血青春的高中棒球賽事，這次決賽也會在ELEVEN體育家族官方Twitter直播。

(中時 )