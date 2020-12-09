嘉義縣義竹鄉後鎮村居民共同決定將「後鎮段」改為「幸福後鎮段」，期待能為村子帶來新氣象。（張毓翎攝）

嘉義縣義竹鄉後鎮村每逢豪雨常氾濫成災，今年朴子地政事務所到該村辦理地籍圖重測，需為新段名命名時，村長張耿豪和居民集思廣益，並在神明指示下，決定將原段名「後鎮段」改為「幸福後鎮段」，盼能為村子轉運；9日地政下鄉辦理重測所有權狀換發，不少鄉親拿到燒燙燙、剛出爐的權狀，臉上滿是感恩之情，大讚說：「這次是來領幸福的！」

朴子地政事務所指出，多數地區在命名新段名時，會選在舊有段名前加「新」字，如義竹鄉北港子段、義竹段的新段名，為「新北港子段」、「新義竹段」，因此當後鎮村提出「幸福後鎮段」此新段名時，非常耳目一新，原則上只要居民同意，就能以此為新段名，未來除非再執行重測，否則這個新段名就不會再更動。

823豪雨重創南台灣，其中嘉義縣義竹鄉地勢最低窪的後鎮村，成了附近村落的「滯洪池」，即使災後已過2年，村長張耿豪談起當時情況仍餘悸猶存。他說，那時村裡一片汪洋，淹水深度最高達180公分，迄今還是村民揮之不去的噩夢。

今日天空雖飄著細雨，不過一大早就有民眾排隊，等著換領土地所有權狀。地政事務所人員表示，去年執行2段的重測作業，預約申請換狀人次約125人，不過這次光是在後鎮段，就有近100人預約，居民參與相當踴躍。

「這應該中華民國歷史上第1個！」張耿豪笑說，當初為了新段名，還請示村內的重要信仰中心、鎮安宮主祀的五府千歲，在神明指示下，最後決定在原段名前加上「幸福」2字，希望能為村子帶來新氣象，以後不要再發生大水災。

(中時 )