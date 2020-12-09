台中市霧峰分局，12月10日起將針對轄內易肇事路段，交通大執法，以維市民行的安全。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

據大數據分析，霧峰分局轄內，有5大易肇事路段，而大里橋南北兩端更是重中之重，霧峰分局規劃於10日起執行，各重要道路及交通樞紐之交通大執法，維護市民大眾交通安全。另為顧全民眾及員警執勤安全，將輔以科技執法設備使用錄影照相之方式逕行舉發。

台中市大里區大里橋南北兩端，行車路線複雜，行車常險象環生，去年初曾發生3死車禍，主要是國光路和環中東路七段路口及再往前的國光路和中興路口，道路縮減，往台中方向下橋車輛，慢車道機車與快車道右轉中興路汽車或汽車違規右轉環中東路，一不小心就發生碰撞，以及環中東路與國光路交會處是斜坡、加上二根大橋墩，視線不良，深夜車速快，行車不遵守交通號誌，易造成重大車禍，不過該處因腹地不大，沒有適當地點攔查，因此將使用錄影照相之方式逕行舉發。

此外霧峰警將針對5大易肇事路口「國光路、環中東路口」、「德芳南路、環中東路口」、「新仁路、益民路口」、「東榮路、國光路口」、「國光、德芳路口」及5大易肇事路段「大里區中興路段」、「霧峰區中正路段」、「大里區國光路段」、「霧峰區四德路段」、「大里區仁化路段」及周邊道路規劃實施路檢、守望及巡邏，除提高見警率外，亦將加強取締酒駕、超速、闖紅燈、轉彎未依規定、逆向行駛、蛇行、惡意逼車、違規停車等違規行為。

霧峰分局長陳家銘同時也要求轄內大型車業者應遵守道路相關法令規定，並依核定路線、時段行駛，轉彎處減速慢行等，並提醒小型汽機車、自行車及行人於道路，應盡量遠離大型車，避免進入大型車視野死角與內輪差範圍，也呼籲民眾，遵守交通安全規則，才是保障自己生命財產之最有效方法。

(中時 )