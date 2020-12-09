聖暉（5536）9日公布11月合併營收達11.13億元，月增13.69％；前11月合併營收123.45億元，年增6.62％。

聖暉表示，主要受惠於半導體、電子零組件及生技醫療等產業客戶建廠，以及擴產的需求持續增溫，且無塵室施作工程進度穩定，加上政府持續支持產能擴大分散計畫、各產業提高資本資出投入，以及中美貿易戰火爆發後，帶動許多產業加速投資台灣、東南亞等地區設廠步伐，同步帶動機電工程認列進度提升，挹注台灣、東南亞地區11月營收較去年同期成長，進一步推升11月合併營收月增13.69％。

聖暉進一步表示，未來將持續專注深耕無塵室工程、機電空調整合、高科技製程設備整合等服務，優化工程技術能力，以進行多元化與多工種之工程整合服務，並積極深耕滿足各區域客戶滿意度，以及深化多產業布局經營，並持續關注疫情走向，有機會隨著各產業大廠擴建需求增加、資本支出持續投入等，有助於創造集團營運良好成長動能，挹注整體營運規模持續壯大。

(工商 )