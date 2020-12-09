張鈞甯近期接受《ELLE》雜誌專訪，聊到她為新片《緝魂》剪去長髮，飾演帥氣女刑警阿爆，形容角色「她是一個把愛放得很前面的人，可以為愛做出很多事情，卻在偵辦一個恐怖案件時，面臨老公生病、自己又懷孕，每天被很多事情壓得焦頭爛額，呈現出一個很糟糕的狀態」。

張鈞甯更描述角色模樣「我在裡面就是醜醜的、很樸實、很像男人不修邊幅的模樣。」劇照中憔悴面容險些認不出來，她笑說，「我就是希望大家可以認不出來。我很久沒有回台灣拍電影了，所以這次想要很踏實地完成一個角色，讓大家看到很不一樣的我。把自己丟進去，然後看自己徹底改變。過程雖然痛苦，卻也很享受。」

在《緝魂》片中的老公張震，兩人第一次合作是拍《詭絲》，張鈞甯說當時剛出道，非常緊張，多年後兩人再度合作，感受到彼此「用角色在對話，彼此這些年投注於表演的努力」，也想起彭于晏「Eddie也是啊，當年我們剛認識時，他還只是個陽光少年，現在卻已經是個懂得控制身體的專業演員，這表示大家都各自長大了。」

現實生活中的張鈞甯偶有緋聞，卻仍不見正牌護花使者。她坦承自己私心想保留隱私，不喜歡被公眾聚焦，才能義無反顧地投入。「人生其實很辛苦的。我們的人生十之八九都處在壓力、不順心的情況下，所以我希望我可以遇到一個有幽默感的對象，然後我們可以有說不完的話。為什麼幽默感很重要，因為如果這個人，可以擁有寬容的氣度去面對生活中的不如意，也沒有甚麼好過不去的。對，我想找的就是這樣的人。」

但對的人不是強求就能得到，現階段她把重心擺在熱愛的工作，無比渴望能再拍到好的角色。希望有更多好作品被留下來。至於期待得獎？她不假思索地張大眼睛：「當然好啊！誰不要？」形容就像跑馬拉松，眼睛一直看著終點妳是跑不到的，必須中間每一步都踏穩了，妳才有可能跑到終點。」

張鈞甯談到感情，私心想保留隱私，不喜歡被公眾聚焦，才能義無反顧地投入。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

(中時 )