南投縣警察局交通警察隊15輛重機今天前往信義鄉塔塔加進行遠程訓練，返程時行經省道台16線，其中3輛打滑自摔，造成3名員警受傷，其中1人骨折及頭部撕裂傷，傷勢相對較重。

南投縣政府消防局獲報，省道台16線下午2時9分發生車禍，派遣水里等消防分隊到場，發現為3名騎乘警用重型機車的員警自摔滑倒，其中2名員警輕傷、意識清楚，但另一名員警傷勢相對較重，有雙手骨折、頭部及嘴巴撕裂傷等情形，意識較不清楚。

南投縣警察局交通警察隊副隊長張瑞忠說，15輛交警隊重機今天前往信義鄉塔塔加進行遠程騎乘訓練，返程時行經台16線，其中3輛重機當時騎在外車道打滑失控，一名簡姓小隊長傷勢相對較重，目前仍在醫院治療，一切先以處理傷勢為主，原因待以後釐清。

南投縣水里鄉、集集鎮等鄉鎮今天降雨，張瑞忠表示，台16線部分路面日前重鋪，除交通隊員警騎車自摔案，台16線水里鄉到集集鎮一帶路段，還發生廂型車、總達客運等事故案，肇因是否與下雨或路面有關，他無法推測，待負責養護的公路總局調查。（編輯：李錫璋）1091209

(中央社)