縣長翁章梁（右）、環保署廢棄物管理處處長賴瑩瑩（左）到新港魅力商圈宣導環保政策，並大啖鴨肉羹。（張亦惠攝）

嘉義縣為配合環保署落實垃圾減量政策、減少一次性餐具使用，由新港魅力商圈率先推動成為轄內唯一「環保商圈」，輔導商家將餐具換成不鏽鋼，目前已有10家攤商汰換，未來會擴大範圍。環保局為鼓勵民眾至環保店家消費，祭出消費滿50元就能抽iphone12等商品的活動。

9日中午縣長翁章梁、環保署廢棄物管理處處長賴瑩瑩到新港魅力商圈宣導環保政策，翁章梁表示，夜市和商圈每天使用大量的免洗餐具，加上油煙、廢水排放等，都是環保隱憂，選定新港魅力商圈作為示範點，鼓勵業者減少一次性餐具使用並處理好廢水及油煙。

環保局長張根穆指出，目前包括知名的新港鴨肉羹在內，共有10間店家全面汰換美耐皿及一次性餐具、4家裝設油水分離槽、18家自備餐具優惠及設置10處二手袋循環箱，後續則將推廣至其他店家及大型活動場域。

新港奉天宮是全國著名宗教場所，張根穆指出，選定廟前的商家做為環保示範，一方面可以提升觀光品質，民眾到當地旅遊也可以感受不一樣的旅遊環境並兼顧食安。

另，為鼓勵民眾來環保商圈消費，即日起至12月20日止，只要自備環保餐具、不使用一次性餐具或在貼有環保攤商的店家消費滿50元，即可獲得一張摸彩券，獎項有iPhone 12、AirPods等，以實際行動支持環保。

(中時 )