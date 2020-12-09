弘道老人福利基金會邁向第12年的「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長者關懷服務計畫，今年規劃「孤寒大飯店」公益企劃，將獨居弱勢長輩住家縮影呈現在「孤寒大飯店」裡，藉由藝人Ella協助拍攝的公益影片於網路平台與活動現場、愛心店家播放外，也將在萬華區設置「實境體驗屋」並結合螺旋工作室設計密室逃脫遊戲，另外也設置「孤寒大飯店」虛擬訂房頁，並在秋季台中國際旅展協助下設攤分享，希望不同管道，讓大家一起從看見獨居弱勢長輩們的真實處境。

弘道老人福利基金會龍潭志工站關懷服務97歲的增開爺爺已長達15年，從寡言到暢所欲言、從不愛出門到喜歡走出來，關鍵是從心了解長輩的難處、需求，再提供適合的解決因應方式與服務，如此才能從心解鎖開啟那扇封閉的心門。長期關懷陪伴的弘道龍潭志工站站長鄭昭君分享，關懷訪視陪伴爺爺後，他的心情開朗許多，但每次邀請他參加敬老旅遊出去走走，總是搖頭拒絕，原來爺爺年輕時因工作意外傷了右腳大拇指而影響行走，加上膝蓋退化不想麻煩別人而拒絕，了解原因之後為他準備了輪椅，終於願意出門，也喜歡志工陪伴出門走走，甚至也會開玩笑了，每到歲末年節也會提供爺爺陪購物辦年貨、圍爐餐、走春迎新等寒冬助老服務，讓爺爺奶奶好過年。

弘道老人福利基金會李若綺執行長表示，「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫是弘道基金會在每年11月到隔年3月發起的年度大型服務與募款專案，將用於1萬多名長輩常年的關懷訪視等服務外，也將協助2400多人次的長輩進行除舊佈新、辦年貨、送年菜、圍爐餐、走春迎新年等助老關懷服務，幫助獨居弱勢長輩溫暖度寒冬、溫馨好過年。捐款可洽愛心電話：04-22060698，或透過弘道官網進行線上捐款。

(中時 )