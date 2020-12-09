台北高等行政法院駁回中天新聞台假處分，並稱媒體是「社會公器」，受國家依法監督，中天將在11日下架52台。對此文化大學新聞系教授暨新媒體與傳播研究中心主任莊伯仲提到，翻遍英文新聞學教科書，沒看過「社會公器」的說法，「原文裡沒有這個名詞」。

北高行駁回中天新聞台假處分，並在新聞稿強調：「新聞媒體屬於全體國民之公共資源即社會公器，其使用及發展應受國家政策與主管機關依法監督」，意即媒體受政府監督，此說法一出，引起一片譁然。

莊伯仲表示，國內新聞傳播科系教學時，談到新聞媒體，常以「社會公器」稱之，但翻閱外文原典，從來沒有看過該說法，倒是有較接近的「社會責任」（social responsibility）一詞。之所以稱為「社會公器」，應是當年引介相關學說時沒翻譯好，或是擴大解釋了。

「老闆自己掏腰包成立媒體，幹嘛當公器？」莊伯仲說，商業媒體都以公司之名做營利事業登記，要追求利潤、要開發票、要繳營業稅、員工也要發薪水和年終獎金。甚至有的媒體集團還會上市，發行股票，「怎麼會是社會公器？應該稱作『負有社會責任的營利事業』才對！」真有所謂的「社會公器」，也只適合用來規範公視、客家台這些公廣集團成員。

至於各界時常歌頌的「文人辦報」，包含《中國時報》創辦人余紀忠、《聯合報》創辦人王惕吾、世新大學和《立報》創辦人成舍我，以及標榜「不黨、不賣、不私、不盲」的《大公報》創辦人張季鸞，「他們如果不介入編輯事務，如何貫徹文人精神？」

莊伯仲更提到，甚至美國新聞史上最著名的「水門案」，《華盛頓郵報》兩名記者的揭弊報導，也必然獲得報老闆的同意和力挺，「以教科書的模糊觀念來說，這是否也是干預編輯事務？」

至於中天新聞撤照一事，近來對於媒體平衡報導討論甚多，「涉己事務如何平衡報導？」莊伯仲稱，以日前的「馬來西亞女大生命案」來說，難不成也要採訪兇嫌？此外，維持死刑制度在台灣是一面倒的支持，如果硬要追求平衡報導，對等報導廢死聯盟的主張，也有讓閱聽人誤以為雙方聲量相當的疑慮。甚至像是前行政院發言人丁怡銘點名牛肉麵冠軍商家使用萊牛，有人質疑記者不先查證就報導，才引發軒然大波。但問題出在這是行政院召開的記者會，具有公信力才援引報導。如果凡事都必須查證，恐怕連諾貝爾獎得主的得獎感言也無法直接引述了。

莊伯仲也說，國人習慣稱新聞媒體為「第四權」，原文翻譯應是「第四階級」（the fourth estate），這個觀念在台灣也應當調整，主要是中華民國政府是五權分立，媒體如果真有此權力，也是「第六權」了，怎會叫「第四權」？

莊伯仲提到，傳統新聞學的論調，多半是源於18、19世紀的西方古典主義學說。如今已全面進入數位化、互動化，並非當年頻道資源有限，單向傳播的類比時代，因此討論中天新聞撤照等議題時，理應當重新檢視，一味食古不化，只是再閙有線電視和衛星電視頻道是「公共財」、「稀有財」的笑話，相關論述就容易產生謬誤了。

(旺報 )